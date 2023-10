Cameroun. L’homicide illégal de deux personnes par des séparatistes ne doit pas rester impuni

par Amnesty International

En réaction à l’homicide illégal de deux personnes par des séparatistes armés dans la ville de Guzang, dans la région du Nord-Ouest au Cameroun, le 4 octobre, Samira Daoud, directrice régionale adjointe pour l’Afrique de l’Ouest et centrale à Amnesty International, a déclaré : « Ce crime haineux est une nouvelle manifestation de l’horreur quotidienne que subissent les […] The post Cameroun. L’homicide illégal de deux personnes par des séparatistes ne doit pas rester impuni appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet