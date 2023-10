Attaques du Hamas et Israël : le chef de l’ONU appelle à la libération de tous les otages

Deux jours après les attaques du Hamas contre Israël, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réitéré sa « condamnation totale » de ces attaques « odieuses » contre des villes et villages israéliens dans la périphérie de Gaza qui ont fait plus de 800 morts et plus de 2.500 bléssés parmi les Israéliens. Il a réclamé « à cesser immédiatement ces attaques et à libérer tous les otages ».



