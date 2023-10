Scandale des «Predator files». La société civile, des personnalités politiques et des responsables ciblés illégalement par un logiciel espion

par Amnesty International

Des membres de la société civile, des journalistes, des personnalités politiques et des universitaires dans l'Union européenne (UE), aux États-Unis et en Asie ont été les cibles d'attaques révoltantes menées au moyen d'un logiciel espion. Parmi les personnes visées par le logiciel espion Predator figurent des responsables des Nations unies (ONU), un sénateur et un […]



