En six ans, plus de 43 millions d’enfants ont été déplacés à cause de catastrophes météorologiques

Les catastrophes climatiques ont déraciné et traumatisé des dizaines de millions d’enfants dans le monde, a alerté vendredi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Lire l'article complet © Nations Unies - vendredi 6 octobre 2023