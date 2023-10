L’Europe va-t-elle faire face à une nouvelle vague d’extrême droite ?

L’extrême droite européenne semble avoir le vent en poupe. Ces partis bénéficient à l’heure actuelle d’un regain de soutien qui pourrait annoncer un nouveau cycle d’extrême droite à l’échelle du continent . Et peser sur les équilibres politiques de l’Union lors des élections européennes de juin 2024.En France, Marine Le Pen a établi un nouveau record en totalisant 41,5 % des voix au second tour de l’élection présidentielle de 2022. En Hongrie, le Fidesz a recueilli 54 % des voix aux législatives, et conforté…