La violence armée s’enracine dans le « grenier à riz » d’Haïti, s’inquiète l’UNICEF

La violence incontrôlée dans la capitale haïtienne s’intensifie dans l’Artibonite, la principale région rizicole du pays, terrorisant les enfants et les familles et détruisant les moyens de subsistance dans un contexte de faim, de malnutrition et d’épidémie de choléra sans précédent, s’est inquiété mardi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).



Lire l'article complet