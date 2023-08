Viêt-Nam. Un homme risque d’être exécuté de façon imminente dans une affaire marquée par des allégations d’aveux forcés et de torture

par Amnesty International

Les autorités du Viêt-Nam doivent immédiatement suspendre tout projet d'exécution d'un homme dont l'affaire est marquée par des allégations très préoccupantes de torture et de violations du droit à un procès équitable, a déclaré Amnesty International le 7 août. L'organisation exhorte le gouvernement à diligenter l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale sur les allégations de torture



