Cultiver sans eau ou presque : la technique du zaï au Sahel

« À l’échelle cosmique, l’eau liquide est plus rare que l’or », écrivait le célèbre astrophysicien Hubert Reeves. Ce qui vaut pour l’univers est encore plus vrai au Sahel , cette immense bande aride qui parcourt l’Afrique d’est en ouest, à la lisière du Sahara. Au Sahel, le premier des biens, c’est l’eau. Depuis le IIIᵉ millénaire av. J.-C. , les peuples de la région ont réalisé des efforts considérables et déployé des trésors d’imagination pour capter et maîtriser…