Nigeria. Les autorités doivent agir immédiatement pour sauver des vies face au risque d’inondations meurtrières

par Amnesty International

Les autorités nigérianes doivent sans attendre prendre des mesures concrètes pour se préparer aux crues et en atténuer les conséquences potentielles afin d'éviter une répétition des inondations meurtrières de l'an dernier, qui ont tué plus de 612 personnes, a déclaré Amnesty International vendredi 21 juillet. Le gouvernement fédéral et ceux des États à haut risque doivent de […]



