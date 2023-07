Ghana: Le vote en faveur de la suppression de la peine de mort dans deux lois est une avancée majeure

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le Parlement du Ghana a voté en faveur de la suppression des dispositions prévoyant la peine de mort dans la Loi de 1960 relative aux infractions pénales et dans la Loi de 1962 relative aux forces armées, Samira Daoud, directrice pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à Amnesty



