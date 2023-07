Les systèmes alimentaires contribuent à la résolution des défis les plus importants du monde (FAO)

La croissance démographique, l'urbanisation, l'évolution des modes de consommation et le changement climatique font qu'il est de plus en plus difficile de nourrir le monde, selon une haute fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



