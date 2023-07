Zambie : Nettoyer les déchets toxiques sur le site d’une mine de plomb

par Human Rights Watch

(Johannesburg, le 20 juillet 2023) – Le gouvernement zambien devrait déployer d’importants efforts pour nettoyer le site contaminé d’une ancienne mine de plomb à Kabwe, la capitale de la Province Centrale, ont déclaré aujourd'hui Environment Africa et Human Rights Watch. Les deux organisations ont diffusé une vidéo dans laquelle trois jeunes activistes d’Environment Africa décrivent la vie dans cette ville dangereusement polluée, et soulignent les actions nécessaires pour remédier à la situation. Kabwe est l'une des villes les plus polluées en Afrique, en raison de la contamination issue d'une…



