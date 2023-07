Le sommet anti-migration à Rome révèle le mépris croissant de l'Europe pour les droits humains

par Human Rights Watch

L'accord controversé conclu entre la "Team Europe" et le dirigeant autocratique tunisien, Kais Saied fait tomber l’UE encore plus bas dans ses efforts déployés pour freiner à tout prix l'arrivée des migrants. Mais la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, continue à creuser. La dirigeante d'extrême droite a invité les chefs d’états autoritaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à se réunir à Rome le 23 juillet, aux côtés de gouvernements européens et de représentants d’institutions financières internationales. Bien que les détails restent flous, la conférence devrait poser les bases d'accords…



