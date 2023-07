Irak. Deux projets de loi menacent les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique

par Amnesty International

Le gouvernement irakien a présenté à nouveau deux projets de loi qui, s'ils étaient adoptés par le Parlement, limiteraient gravement les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique de la population en Irak, ont déclaré Amnesty International et le Réseau irakien pour les médias sociaux (INSM) mardi 18 juillet. La nouvelle présentation de ces […]



