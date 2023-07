Soudan : Destruction d’une ville au Darfour

par Human Rights Watch

Click to expand Image Restes calcinés d’habitations incendiées à Misterei (Darfour occidental) au Soudan, photographiés après l’attaque du 28 mai 2023. © 2023 Privé Les Forces de soutien rapide et des milices arabes qui leur sont alliées ont sommairement exécuté au moins 28 membres de l’ethnie Massalit, et ont tué et blessé des dizaines de civils le 28 mai 2023, dans l’État du Darfour occidental, au Soudan. Le massacre de civils et la destruction totale de la ville de Misterei démontrent combien une réponse internationale renforcée est nécessaire face à l’aggravation du conflit. Les belligérants…



