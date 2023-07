Émirats arabes unis. À la veille de la COP28, les acteurs de la société civile condamnés à l’issue de procès collectifs demeurent derrière les barreaux

par Amnesty International

Dix ans après la condamnation par les autorités des Émirats arabes unis de 60 membres de la société civile émirienne à de lourdes peines de prison à l’issue d’un procès collectif, Heba Morayef, directrice du programme régional Afrique du Nord et Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « Bien que nous soyons au milieu de l’année et […] The post Émirats arabes unis. À la veille de la COP28, les acteurs de la société civile condamnés à l’issue de procès collectifs demeurent derrière les barreaux appeared first on Amnesty International. ]]>



