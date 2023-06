Au Mali, la Mission de maintien de la paix de l’ONU prend fin

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des véhicules du Groupe de reconnaissance à longue portée de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) patrouillaient dans les environs de Menaka, au Mali, le 25 octobre 2021. © 2021 Florent Vergnes/AFP via Getty Images Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté aujourd’hui pour la dissolution de sa force de stabilisation au Mali, un coup dur pour l’avenir de la surveillance des droits humains et de la protection des civils dans une région déchirée par un conflit. Le Conseil a déclaré que le retrait des quelque 15…



