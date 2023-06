Tunisie. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies doit remédier rapidement à la détérioration de la crise des droits humains

par Amnesty International

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies doit de toute urgence remédier à la détérioration de la situation des droits humains en Tunisie, ont déclaré quatre organisations de défense des droits humains le 27 juin 2023, alors que le Conseil poursuit sa 53e session. Dans une lettre adressée aux représentants des États membres de l'ONU […]



