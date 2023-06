Burkina Faso : Exécutions sommaires et disparitions forcées commises par l’armée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats burkinabè patrouillaient à bord d'un pick-up sur la route reliant la ville de Dori au camp de réfugiés de Goudebo, au Burkina Faso, le 3 février 2020. © 2020 Olympia de Maismont/AFP via Getty Images Les forces armées du Burkina Faso ont exécuté sommairement au moins 9 hommes et en ont fait disparaître de force et probablement tué 18 autres, lors de trois incidents survenus depuis février 2023 dans la province de Séno. Ces exécutions et disparitions provoquées par l’armée du Burkina Faso constituent des crimes de guerre et alimentent, parmi les populations…



Lire l'article complet