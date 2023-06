Syrie. Les États membres de l’ONU doivent soutenir la création d’une institution dédiée aux personnes disparues depuis le début du conflit

par Amnesty International

À l’approche d’un vote lors de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), le 29 juin, sur la création d’une institution internationale indépendante chargée de faire la lumière sur le sort des dizaines de milliers de personnes portées disparues ou soumises à une disparition forcée en Syrie depuis 2011, la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, a […] The post Syrie. Les États membres de l’ONU doivent soutenir la création d’une institution dédiée aux personnes disparues depuis le début du conflit appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet