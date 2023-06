Remise en question de la peine capitale obligatoire dans l’affaire de cinq condamnés à mort

par Amnesty International

Cinq hommes ont été condamnés à mort pour le meurtre d'un autre homme en 2011. En 2015, après avoir fait appel, sans succès, de leur jugement et de leur condamnation, ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils se trouvaient encore dans le quartier des condamnés à mort en […]



