ONU : Créer un organisme chargé d’enquêter sur les Syriens disparus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des proches de Syriens détenus par le gouvernement syrien, et/ou victimes de « disparitions », tenaient leurs photos lors d'un rassemblement tenu pour appeler à leur libération, devant la porte de Brandebourg à Berlin, le 7 mai 2022. © 2022 John MacDougall/AFP/Getty Images (New York, le 23 juin 2023) – Les pays membres des Nations Unies devraient voter pour la création d’un organisme humanitaire chargé d’apporter aux Syriens des réponses, attendues depuis longtemps, au sujet de leurs proches disparus, ont déclaré aujourd'hui Human Rights Watch et 101 autres organisations…



Lire l'article complet