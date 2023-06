Intelligence artificielle : prendre en compte ses risques concrets, plutôt que de potentielles menaces existentielles

par Nuria Oliver, Directora de la Fundación ELLIS Alicante y profesora honoraria de la Universidad de Alicante, Universidad de Alicante

Bernhard Schölkopf, Max Planck Institute for Intelligent Systems

Florence d'Alché-Buc, Professor, Télécom Paris – Institut Mines-Télécom

Nicolò Cesa-Bianchi, Professor, University of Milan

Sepp Hochreiter, Johannes Kepler University Linz

Serge Belongie, Professor, University of Copenhagen