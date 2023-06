Lettonie. Des modifications de la législation autoriseraient les gardes-frontières à torturer et renvoyer de force les migrant·e·s et les réfugié·e·s

par Amnesty International

À la veille d'un vote prévu jeudi 22 juin au Parlement letton sur des modifications de la législation qui intégreraient dans le droit national la pratique des reconduites illégales et souvent violentes à la frontière, Nils Muižnieks, directeur pour l'Europe à Amnesty International, a déclaré : « Cette tentative de normalisation de pratiques qui bafouent effrontément le droit […]



