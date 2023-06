Les femmes et les filles disproportionnellement représentées parmi les personnes vivant dans la pauvreté

« Dans le monde entier, les femmes et les filles sont représentées de manière disproportionnée parmi les personnes vivant dans la pauvreté », a alerté jeudi une experte indépendante des Nations Unies, relevant que la pandémie de Covid-19 et d’autres crises ont entraîné la première hausse des inégalités de revenus entre les pays, les femmes et les filles étant particulièrement touchées dans de nombreux pays et régions.



Lire l'article complet