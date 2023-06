Dans un monde divisé et dangereux, les bienfaits précieux du yoga sont reconnus

Célébrant l'union du corps, de l'esprit et de l'âme, des centaines d'amateurs de yoga, y compris des fonctionnaires et des membres du personnel de l'ONU, ont rempli la vaste pelouse du Siège de l'ONU à New York, mercredi, pour marquer la neuvième édition de la Journée internationale du yoga, célébrée chaque année le 21 juin.



