Amériques. Les membres de l’Organisation des États américains doivent combattre la réduction de l’espace civique dans la région

par Amnesty International

Les États des Amériques doivent se préoccuper de la réduction de l’espace civique dans la région et s’attacher à mettre un terme aux politiques répressives afin de répondre aux revendications sociales de la population du continent, a déclaré Amnesty International dans une lettre ouverte adressée aux chefs d’État participant à la 53e Assemblée générale de […] The post Amériques. Les membres de l’Organisation des États américains doivent combattre la réduction de l’espace civique dans la région appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet