Déni de justice pour les victimes du génocide au Rwanda

par Human Rights Watch

Click to expand Image Félicien Kabuga lors de sa comparution initiale à La Haye le 11 novembre 2020. © 2020 Leslie Hondebrink-Hermer/UN-IRMCT Cette semaine, un tribunal des Nations unies à La Haye a suspendu le procès de Félicien Kabuga pour des crimes commis pendant le génocide rwandais de 1994. Les victimes et leurs familles attendent depuis longtemps que Kabuga rende des comptes pour son rôle présumé dans la planification, l'organisation et l'exécution du génocide. Selon des informations divulguées par plusieurs médias, les juges ont déclaré que Félicien Kabuga, aujourd’hui âgé de 90…



