Irak. Les autorités doivent agir et faire la lumière sur le sort de 643 hommes et adolescents enlevés par des milices liées au gouvernement

par Amnesty International

Les autorités irakiennes doivent prendre des mesures concrètes afin de faire la lumière sur le sort qui a été réservé à 643 hommes et adolescents victimes de disparitions forcées en juin 2016 aux mains des Unités de mobilisation populaire, dans le cadre d’opérations militaires menées pour reprendre Fallouja au groupe armé se faisant appeler État islamique […] The post Irak. Les autorités doivent agir et faire la lumière sur le sort de 643 hommes et adolescents enlevés par des milices liées au gouvernement appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet