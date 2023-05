Traité sur les plastiques : Éliminer progressivement les combustibles fossiles pour mettre fin à la pollution

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une flamme de gaz naturel issue de la torchère d’une raffinerie de pétrole située à Lakie, dans la région de Lubusz, en Pologne. © 2021 Sipa via AP Images (Paris) – Les gouvernements qui négocient un traité mondial sur les plastiques devraient veiller à ce que celui-ci aborde le rôle des combustibles fossiles dans la production de plastique et inclue la protection des droits humains, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les représentants de nombreux pays, d’entreprises et d’organisations de la société civile se réuniront à Paris à partir du 29 mai 2023, pour un…



Lire l'article complet