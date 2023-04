Somaliland. Une enquête doit être ouverte de toute urgence sur le lourd bilan civil des combats à Las Anod

par Amnesty International

Plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 600 blessées, parmi lesquelles des dizaines de civil·e·s, lors de combats opposant les forces de sécurité du Somaliland à des combattants armés alliés au clan Dulbahante à Las Anod, a déclaré Amnesty International jeudi 20 avril 2023. L'organisation a indiqué que les forces de sécurité du Somaliland avaient […]



