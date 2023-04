Russie. Le militant politique et prisonnier d’opinion opposé à la guerre Vladimir Kara-Mourza a été condamné à 25 ans d’emprisonnement

par Amnesty International

Réagissant à l’annonce de la condamnation du militant politique et journaliste Vladimir Kara-Mourza à 25 ans d’emprisonnement par un tribunal russe pour des accusations de « haute trahison » et d’autres accusations motivées par des considérations politiques liées à son opposition publique à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Natalia Zviaguina, directrice d’Amnesty International Russie, a déclaré : « La […] The post Russie. Le militant politique et prisonnier d’opinion opposé à la guerre Vladimir Kara-Mourza a été condamné à 25 ans d’emprisonnement appeared first…



