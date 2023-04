Les participants à une conférence des Émirats arabes unis sommés de ne pas critiquer le gouvernement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis, le 3 Janvier 2019. © 2019 Hamad Mohammed/Reuters Les organisateurs d’un sommet sur le climat et la santé qui s’est tenu récemment à Abou Dhabi ont conseillé aux intervenants de ne pas « critiquer l’islam, le gouvernement, les entreprises ou les individus » et de ne pas manifester pendant leur séjour aux Émirats arabes unis (EAU), selon une enquête récemment publiée dans le Financial Times. Un message qui fait froid dans le dos, étant donné que les Émirats arabes unis vont accueillir la COP28, la conférence mondiale des Nations unies…



