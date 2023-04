Turquie. La police et la gendarmerie commettent des abus dans la zone affectée par les tremblements de terre

par Amnesty International

Des responsables de l'application des lois déployés afin d'assurer le maintien de l'ordre dans la région de Turquie dévastée par les tremblements de terre du 6 février, ont frappé, torturé et soumis à d'autres formes de mauvais traitements des personnes qu'ils soupçonnaient de vol et de pillage, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch mercredi



