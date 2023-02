Eswatini. L’enquête sur l’assassinat de Thulani Maseko doit être indépendante et transparente

par Amnesty International

En Eswatini (ex-Swaziland), les autorités doivent veiller à ce que l'enquête sur l'homicide illégal de l'avocat défenseur des droits humains Thulani Maseko soit totalement indépendante, impartiale, transparente et efficace, a déclaré Amnesty International le 21 février 2023, un mois après que des bandits armés non identifiés l'ont abattu.



