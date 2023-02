Corne de l’Afrique : l’OIM en quête de 84 millions de dollars pour aider plus d’un million de migrants

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé, jeudi, un appel de fonds de 84 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire à plus d’un million de migrants et aux communautés hôtes, dont beaucoup sont vulnérables et ont besoin d’une aide urgente le long de l’itinéraire oriental de la Corne de l’Afrique au Yémen.



