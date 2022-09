Viêt-Nam. Un militant emprisonné a été « frappé et enchaîné »

par Amnesty International

Le gouvernement du Viêt-Nam doit enquêter sans délai sur les allégations selon lesquelles les autorités pénitentiaires ont frappé et enchaîné un militant qui purge une peine de prison de huit années, a déclaré Amnesty International le 23 septembre 2022. « Le fait d'être frappé, placé à l'isolement et entravé pendant des jours d'affilée s'apparente à des actes



