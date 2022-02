Inde : Arrestation du journaliste Fahad Shah, prix du courage RSF 2020, au Cachemire.

par asie2

Actualités​Le fondateur et rédacteur en chef du principal média d’investigation cachemiri The Kashmir Walla, a été arrêté et risque la prison à perpétuité pour "sédition". RSF demande à l'administration du Jammu-et-Cachemire la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste, reconnu à l’international pour la qualité de son travail.



