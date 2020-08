Explosion au Liban: 16 fonctionnaires du port de Beyrouth en détention

Au moins 16 fonctionnaires ont été placés en détention, suite à l'explosion mardi à Beyrouth d'un entrepôt renfermant 2.700 tonnes de nitrate d'ammonium. La déflagration a fait au moins 137 morts et 5.000 blessés. Nathalie Barge a joint hier à Beyrouth la journaliste Sunniva Rose, correspondante du Figaro et du journal émirati The National, qui a passé sa journée sur le terrain, où se sont tenues des manifestations au milieu des gens descendus avec leur balai pour nettoyer la rue.