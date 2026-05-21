George Orwell : pourquoi son oeuvre continue de faire l'actualité

Saluons la parution de l’anthologie « Big Brother. Manipulation, propagande, surveillance » de George Orwell (1). Cet ouvrage rassemble les textes essentiels issus de toute l’œuvre d'Orwell pour disséquer le mécanisme du pouvoir totalitaire sous l'angle de la manipulation, de la propagande et de la surveillance. Mais il faut y ajouter des termes plus insidieux encore : totalitarisme, aveuglement et fanatisme.(2)

Il s’agit d’une anthologie pour mieux comprendre Big Brother, car il est loin d’être mort et enterré. Au contraire, il est en meilleure forme que jamais. Il impose à notre contemporanéité ses « politiques » et ses nouveaux totalitarismes. Aujourd’hui, Big Brother est notre contemporain ; il agit comme une menace permanente contre la volonté de vivre libre, de vivre sans chaînes — qu'elles soient en fer (la répression) ou en or (le confort et le soin).

Big Brother est devenu cette « religion de l’idéologie » où la rectitude remplace toute valeur humaine ou intellectuelle. Il ne se contente plus de nous surveiller, il cherche à instiller en nous la peur de la liberté. Qu’il prenne le visage classique du dictateur ou celui, plus moderne, d’une « Big Sister du care » (sollicitude) qui nous infantilise pour notre prétendu bien, le danger reste le même — l'annihilation de l’autonomie subjective et rationnelle.

Cette menace, à la fois réelle et idéologique, s'appuie sur une stratégie redoutable : l’incrédulité vis-à-vis de l’existence de la vérité objective. En nous faisant douter des faits les plus simples, Big Brother tue en nous le désir de liberté pour lui substituer le confort du dogme. C'est cette mécanique de destruction de la psyché humaine, visant à reconstruire l'individu au service exclusif du pouvoir, que nous nous proposons d'examiner ici de façon critique.

Une anthologie superbe : au-delà du slogan

L’anthologie est superbe, d'emblée parce qu’elle ne se restreint pas au chef-d’œuvre 1984, qui a introduit et popularisé la figure de Big Brother. Aujourd'hui, la simple mention de « 1984 » (mil neuf cent quatre-vingt-quatre) (3) est devenue un slogan, un dicton, une devise culturelle pour désigner toute dystopie où règne l’oppression, la non-liberté et la manipulation.

S'il est vrai que le roman 1984 expose ces idées de façon magistrale, l’avertissement orwellien ne s'y réduit pas. Le thème, l’analyse et le cri d'alarme concernant Big Brother se trouvent clairsemés, avec une constance frappante, tout au long des écrits de George Orwell — de ses reportages sur la pauvreté à ses essais sur la langue. L’anthologie rend compte de façon claire et instructive de cette vision globale : l'analyse de Big Brother n'est pas l'étude d'un personnage de fiction, c'est l'étude d'un mécanisme de pouvoir présent dans toute l'œuvre.

Il est d'ailleurs significatif que nous n’ayons pas traduit, et que nous ne traduisions pas, cette notion. Si le terme de « Grand Frère » se justifie, ou si l’on pouvait élargir le sens vers une « Grande Sœur » (cette Big Sister du care (sollicitude) et de la protection étouffante), c’est bien la notion de Big Brother, dans sa langue originale, qui est devenue le référent culturel universel (4).

Garder le terme anglais, c'est reconnaître que Big Brother est devenu une entité qui dépasse la littérature pour s'installer dans notre réalité quotidienne. C'est accepter que ce nom désigne désormais cette « religion de l'idéologie » où la rectitude remplace toute valeur humaine. Big Brother n'est pas un nom propre, c'est le nom d'un système qui transforme la peur de la liberté en une soumission volontaire.

Big Brother est une situation

Précisons qu’au-delà de l'image, Big Brother est une situation. Il n'est pas un individu que l'on pourrait renverser, mais un environnement total, un état de fait qui nous enveloppe. Big Brother n'est pas un homme, c'est un dispositif. C'est une situation où l'individu est pris au piège d'un champ de forces dont il ne peut plus sortir, car ce champ définit les limites de son langage et de sa perception.

Big Brother constitue un état de siège permanent de la conscience. C'est l'air respiré quand la vérité objective s'évapore au profit de la « rectitude » idéologique. La situation « Big Brother » désigne ce moment précis où l'intimité disparaît non par contrainte brutale, mais parce qu'elle n'a plus d'espace pour exister. C'est un environnement où chaque geste, chaque mot, et jusqu'au silence même, subit l'interprétation du système. Comme l'explique avec une lucidité terrifiante O'Brien, théologien du dispositif dans le roman 1984, le pouvoir ne s'exerce pas sur les personnes : il s'exerce à travers elles. La situation Big Brother impose une transparence totale et obligatoire, où surgit la peur de sa propre liberté de penser, celle-ci isolant l'individu d'un monde entièrement codifié par « le Magistère moral » et l’orthodoxie élitaire.

Dans un échange issu du roman 1984, ce même O'Brien affirme à Winston que Big Brother existe en tant que personnification du Parti, niant la réalité physique individuelle au profit de la structure de pouvoir omniprésente :

«– Big Brother existe-t-il ?

– Bien sûr qu’il existe. Le Parti existe. Big Brother est la personnification du Parti.

– Existe-t-il de la même façon que j’existe ?

– Vous n’existez pas, dit O’Brien. [...]

– Je pense que j’existe, dit-il avec lassitude. [...] Dans ce sens, est-ce que Big Brother existe ?

– Ce sens n’a aucune importance. Big Brother existe.

– Est-ce qu’il mourra un jour ?

– Bien sûr que non. Comment pourrait-il mourir? Question suivante » (5)

Big Brother se révèle donc être une architecture mentale et sociale, le symbole d’une déshumanisation orchestrée par le confort, le care (sollicitude) et la sécurité. L’individu finit par habiter ce dispositif jusqu'à l'intimité, en venant à chérir ses propres chaînes par peur du vide. En habitant avec gratitude sa propre servitude, chacun s'incorpore au dispositif, réclamant ses entraves au nom de sa propre sécurité. La victoire du Big Brother ne réside plus dans la contrainte, mais dans l'adhésion d'êtres qui ne conçoivent plus leur existence hors de leur propre enfermement.

Big Brother est avant tout une structure sociale et mentale plutôt qu’un simple personnage. C'est le symbole d’un dispositif de pouvoir visant la déshumanisation par le confort, le « care » et la sécurité. On ne subit pas seulement Big Brother, on finit par l’habiter. C’est une forme de dépendance — une hétéronomie psychologique — où l’on finit par réclamer ses propres chaînes, de peur d’affronter le vide d’une existence sans direction imposée.

Cette « situation » est plus périlleuse encore que la dictature classique, car elle s’approprie le langage de l’amour et de l’empathie — une nouvelle forme de novlangue émotionnelle — pour briser le désir d’autonomie. En nous délivrant du poids de la responsabilité individuelle, elle nous fait accepter une servitude volontaire au nom de la bienveillance. Comme Orwell l’avait pressenti, la perte de la liberté est totale lorsqu’elle est vécue comme un soulagement. Cette évolution marque l’infantilisation des individus par la gestion de la vie, prouvant que le contrôle atteint sa perfection lorsqu’il se pare des atours de la moralité.

Big Brother est une idéologie totalitaire

Le dispositif Big Brother incarne un système exigeant une soumission totale, non seulement des actes, mais surtout de l'esprit. Cette « religion de l’idéologie » ne tolère aucune zone d'ombre ni aucune pensée privée. Elle ne cherche pas de simples sujets, mais des dévots, des adeptes et des êtres asservis.

Un autre extrait de 1984 nous montre l’idéologie Big Brother, infaillible et toute-puissante, de cette façon :

« Au sommet de la pyramide se trouve Big Brother. Big Brother est infaillible et tout-puissant. Tout succès, toute réalisation, toute victoire, toute découverte scientifique, toute connaissance, toute sagesse, tout bonheur, toute vertu sont perçus comme émanant directement de sa direction et de son inspiration. Personne n’a jamais vu Big Brother. C’est un visage dans les journaux, une voix au télécran. Nous pouvons être raisonnablement sûrs qu’il ne mourra jamais, et il règne déjà une incertitude considérable quant à la date de sa naissance. Big Brother est l’aspect sous lequel le Parti choisit de se montrer au monde. Sa fonction est d’agir comme un point focal pour l’amour, la crainte et le respect, émotions qu’il est plus facile de ressentir à l’égard d’un individu que d’une organisation (…)

Toutes les croyances, les habitudes, les goûts, les émotions et les attitudes mentales qui caractérisent notre époque visent en réalité à soutenir la mystique du Parti et à empêcher de percevoir la véritable nature de la société actuelle. Une rébellion matérielle, ou un mouvement préliminaire en vue d’une rébellion sont actuellement impossibles. Il n’y a rien à craindre des prolétaires. Laissés à eux-mêmes, ils continueront, de génération en génération et de siècle en siècle, à travailler, à procréer et à mourir, non seulement sans aucun désir de se révolter, mais sans être en mesure de comprendre que le monde pourrait être autrement qu’il n’est. Ils ne deviendraient dangereux que si le progrès de la technique industrielle exigeait qu’on leur donne un niveau supérieur d’instruction. Mais, comme l’émulation dans le domaine militaire et commercial n’a plus d’importance, le niveau de l’éducation populaire est actuellement en déclin. Il est indifférent de savoir quelles opinions les masses soutiennent ou ne soutiennent pas. On peut leur octroyer la liberté intellectuelle, car elles n’ont pas d’intelligence. Chez un membre du Parti, en revanche, aucun écart d’opinion sur le sujet le plus futile ne peut être toléré.» (6)

L'idéologie de Big Brother (Sociangle/Angsoc) se distingue radicalement des dictatures classiques : elle ne cherche pas seulement à contrôler les actions, mais à devenir l'unique source de la réalité. Il s'agit d'une « religion de l’idéologie » — une véritable théologie séculière — où la « rectitude » (l'orthodoxie, ou le fait d'être « bonpensant » en novlangue) supplante toute valeur humaine ou transcendante.

Dans ce système, la rectitude n'est pas une simple adhésion de façade à des règles ; c'est une fusion psychologique avec le dogme. Cette fusion s'exprime par une conformité absolue à ce qui est décrété comme politiquement et moralement correct. Contrairement à une religion traditionnelle où l'âme possède une valeur intrinsèque, cette religion de l'idéologie considère l'individu comme une simple cellule interchangeable d'un corps plus vaste : le Parti, l’Idéologie, la Théorie, la Rectitude.

La rectitude consiste alors à accepter sa propre insignifiance pour se perdre dans la masse. Comme l'explique O'Brien à Winston : « Seul, l'être humain est toujours vaincu... Mais s'il peut se soumettre complètement et entièrement, s’il peut échapper à son identité, s'il peut plonger dans le parti jusqu’à être le Parti, il est alors tout-puissant et immortel. » (7) C'est à ce prix, celui de l'annihilation du « moi » autonome, que l'idéologie totalitaire promet la victoire finale sur la condition humaine.

Big Brother adore la novlangue

Pour que la fusion psychologique soit totale, Big Brother doit s'emparer de l'outil premier de la conscience : le langage. La novlangue (Newspeak) est conçue pour répondre à cette exigence de rectitude absolue. Elle n'est pas seulement une langue simplifiée, elle constitue un projet de réduction mentale. Comme le formule Orwell, son but est de faire en sorte « qu’il n’y aura plus de mots pour l’exprimer » (8).

Ou plus précisément, selon les explications de l'architecte de la Novlangue Syme :

« Nous détruisons chaque jour des mots, des dizaines, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu’à l’os. (…) Après tout, à quoi peut bien servir un mot qui n’est que le contraire d’un autre ? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez « bon », par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », quel besoin avez-vous comme « mauvais »? « Nonbon » fera tout aussi bien l’affaire. (...). À la fin, le concept entier du bon et du mauvais s’exprimera par six mots seulement, qui sont en réalité un seul mot. (..)

Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, parce qu’il n’y aura plus de mots pour l’exprimer. (...) De moins en moins de mots chaque année, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. (...) La Révolution sera complète quand le langage sera parfait. » (9)

La novlangue capte l’esprit et emprisonne l’individu. Si Big Brother est un dispositif idéologique, la novlangue est son catéchisme simplifié. En supprimant les mots, on supprime les concepts et les « référents » qui permettent à l’esprit d'habiter le monde et d’être avec les autres en tant qu’humains. Si le mot « liberté » est vidé de son sens ou disparaît, la rébellion devient impensable faute de pouvoir être nommée. (10)

Toute nuance est ainsi éliminée au profit d'une morale schématique. Le « bon » et le « nonbon » remplacent la complexité du jugement. C'est l'outil parfait pour imposer ce qui est décrété moralement correct par l'oligarchie moraliste, sans laisser de place à l'interprétation. L'idéal est que la parole devienne un réflexe, un cri automatique qui ne passe plus par le cerveau. On parle « du gosier » sans réfléchir, comme le cancanement d'un canard, pour exprimer son adhésion au dogme ou pour régurgiter une « opinion » sans avoir besoin de penser (11).

La Novlangue est, en somme, une stérilisation mentale. Proscrire les mots « hors contrôle » au profit des « mots contrôlés » n'est pas une simple réduction du vocabulaire ou une aseptisation du lexique ; c'est un dispositif qui détruit la capacité de réflexion, de critique et de raison. Il ne s’agit nullement de paresse intellectuelle, mais d'un formatage mental où les mots autorisés limitent ce qu’un individu est capable de formuler.

En retirant à la langue sa dimension anarchique et cosociétaire, on n'en garde que la fonction utilitaire et idéologique. En atrophiant le langage, l’individu se trouve coupé de la littérature, de l'histoire, et de sa propre situation sociale et politique. Sans les mots du passé, le passé lui-même devient une terre étrangère et muette. L'individu est alors prisonnier d'un présent éternel défini par Big Brother.

Sans langue ordinaire : comment penser ?

Sans une langue sans propriétaire, sans cette langue « anarchique » qui appartient à tous, comment peut-on encore penser ? La réponse est brutale : Big Brother n'a pas besoin de citoyens ordinaires capables de réfléchir par eux-mêmes. Le dispositif cherche avant tout des individus conformes sur le plan moral et politique, s'exprimant exclusivement dans la langue dictée par le système de contrôle qu'il incarne. Sa survie dépend de ces gens qui se croient « éveillés » sans jamais imaginer qu’ils dorment, bercés par le confort des mots autorisés.

L'appendice de 1984 sur les principes de la novlangue explicite cette volonté de destruction :

« Mais en novlangue, la fonction de mots comme ancipensée n’était pas tant d’exprimer des idées que d’en détruire. On avait élargi le sens de ces mots, fatalement peu nombreux, jusqu’à leur faire englober des séries entières de mots qui pouvaient dès lors être effacés et oubliés. La plus grande difficulté qu’avaient dû affronter les compilateurs du Dictionnaire de novlangue n’était pas d’inventer des mots nouveaux, mais les ayant inventés, de bien s’assurer de leur sens, c’est-à-dire de vérifier quelles gammes de mots ils supprimaient par leur existence. » (12)

En clair, la novlangue agit comme un trou noir sémantique : un seul mot « correct » suffit à en engloutir des dizaines d'autres, rendant caduque toute nuance. Ce processus ne vise pas à enrichir la communication, mais à la verrouiller. En définissant strictement le sens des termes autorisés, on s'assure que l'esprit ne pourra plus vagabonder vers des zones interdites.

C'est ici que la « rectitude » devient une prison invisible. Celui qui utilise ces mots croit agir par vertu ou par conscience, alors qu'il ne fait que valider son propre reformatage. En perdant la propriété de sa langue, l'individu perd sa capacité à habiter sa propre vie politique et sociale. Il devient un automate de la pensée, un dévot de la « situation » Big Brother, incapable de concevoir que le monde — et les mots pour le dire — pourrait être autre.

L'atrophie du langage n'est que le prélude à une surveillance plus profonde : celle du silence et de l'intention. Dans la « situation » Big Brother, si vous parvenez encore à formuler une idée interdite malgré l'absence de mots pour la dire, vous basculez dans l'ultime catégorie de l'infraction : le Crime par la pensée.

La Police de la Pensée

Ce crime est le lien invisible qui unit la novlangue à la Police de la Pensée. Car si la novlangue vise à stériliser l'esprit, la Police de la Pensée est là pour traquer les derniers battements de cœur d'une conscience encore libre. (13)

Elle signifie que, dès l'instant où vous concevez une pensée dissidente, critique ou insoumise, vous avez déjà cessé d'exister pour le dispositif Big Brother. Vous devenez un « mort en sursis », condamné à une mort civile et identitaire immédiate. Le système ne se contente pas de vous punir pour avoir pensé ; il décrète que, par cet acte de conscience, vous vous êtes de vous-même exclu de l'humanité. Le criminel par la pensée est ainsi « vaporisé » dans l'esprit de ses pairs avant même de l'être dans la réalité physique.

Si la pensée est le dernier sanctuaire de la liberté, sa violation par la Police de la Pensée signifie l'annihilation de tout espace pour le « moi » en tant que sujet souverain. Vivre sous le regard permanent du dispositif Big Brother, sans pouvoir posséder sa propre vérité, c'est n'être plus qu'une enveloppe vide. Un vide qui continue de chuchoter, de pointer du doigt, d'effacer ou de disperser, mais sans jamais aller au-delà. L'être a disparu, remplacé par une simple fonction dévouée à servir le dogme.

C’est ici que le concept de la « rectitude » devient particulièrement visible dans notre ère moderne. Le crime par la pensée n'est plus seulement une infraction politique, c'est une souillure morale. L’individu qui s’écarte de la norme n’est pas simplement contredit, il est perçu comme déjà « mort » au groupe, un étranger dont la parole ne compte plus. Cette mort sociale est l'arme ultime du dispositif Big Brother : pour préserver l'harmonie de la ruche (ou du dogme), elle doit effacer ceux qui, par leur simple pensée, en brisent l'unité.

Big Brother tue le désir de liberté

Le totalitarisme décrit par Orwell ne se contente pas d'emprisonner le corps ; il atrophie l'âme pour que le désir même de liberté disparaisse. C'est ce qu'il appelle la « victoire finale » : ce moment terrifiant où l'individu ne veut plus être libre parce qu'il a appris à aimer ses chaînes (14).

Ce processus repose sur la « docilité volontaire ». Dans la « situation » Big Brother, nous finissons par éprouver une véritable peur de la liberté. Pourquoi ? Parce que la liberté s’avère exigeante : elle rend l'individu seul responsable de sa propre vision du monde et de sa propre morale. Face à l'angoisse de devoir choisir, de devoir douter et d'affronter la vérité objective, le dispositif offre un refuge. En déléguant sa pensée à Big Brother, l'individu s'allège du poids de son existence et échange son autonomie contre une hétéronomie confortable, gage d'une sécurité psychologique totale.

Cette abdication n'est pas fortuite : le dispositif Big Brother orchestre l'extinction du désir de liberté par trois mécaniques d'annihilation de la volonté :

Par l'érosion des facultés réflexives : En maintenant les corps dans une fatigue mentale constante, entre le travail harassant et les cérémonies obligatoires, le dispositif interdit le silence nécessaire à l'introspection. Le désir de liberté nécessite une énergie vitale et un espace intérieur que le système s'attache à éradiquer.

Par l'oblitération de la mémoire historique : Sans le souvenir d'un temps de liberté, personne ne peut regretter celle-ci. Le désir s'étiole faute de point de comparaison. En détruisant le passé, le dispositif rend l'esclavage naturel ; il devient la seule réalité concevable (15).

Par la démission de la souveraineté individuelle : La liberté effraie, car elle impose de choisir et d'assumer l'erreur. Big Brother offre alors un refuge psychologique : « Ne réfléchissez plus, nous le faisons pour vous. » Cette infantilisation transforme les adultes en êtres dépendants qui finissent par craindre l'autonomie comme l'on redoute le vide.

Dès lors, le dispositif Big Brother n'a plus besoin d'agir par la seule contrainte physique ; il se contente d'organiser la vacuité de l'être. S’installe le Panem et circenses —« du pain et des jeux du cirque » — où les individus finissent par « se distraire jusqu'à ce que mort s'ensuive » (16). C’est par cette anesthésie du divertissement que le dispositif révèle sa véritable nature : il ne constitue plus un moyen au service d’un idéal, mais sa propre finalité, à savoir l’écrasement pur de la volonté humaine.

Une fois celle-ci brisée, le désir de liberté ne s’éteint plus sous les coups de la force, mais s'étiole par une lente inanition de l'esprit. L’individu se transmue en une coquille vide, un « mort-vivant » idéologique dont le dogme a aspiré toute substance. La victoire du système devient alors absolue : elle survient au moment précis où la liberté cesse d’être une aspiration pour devenir une menace existentielle — une angoisse dont chacun réclame d'être protégé. L'homme n'est plus seulement asservi ; il est devenu l'architecte de son propre effacement en tant que sujet souverain.

De la botte au soin : l’avènement de la Big Sister

La situation Big Brother a — progrès oblige — évolué pour s’accompagner aujourd’hui de la Big Sister : une figure du care, d’amour et de sollicitude (17). Penser Big Brother sans la Big Sister constitue désormais une faute intellectuelle. Si la « botte écrasant un visage » (18) symbolisait le totalitarisme de fer, la Big Sister représente le totalitarisme de velours : celui qui enserre l'individu dans une étreinte étouffante au nom de son propre bien.

Dans cette configuration diffuse, Big Brother a trouvé sa plus redoutable alliée. Si l'un représentait la figure paternelle, autoritaire et menaçante, l’autre incarne désormais le visage maternel et protecteur de la surveillance. C’est le passage de la « chaîne en fer » à la « chaîne en or ». Ici, la rectitude ne s’impose plus par la force, mais par la sollicitude.

La Big Sister ne surveille pas pour punir, mais pour « protéger » : contre les mauvaises habitudes de santé, contre les pensées jugées « toxiques » ou contre les risques inhérents à la liberté. Elle transforme la société en une immense zone sécurisée où le contrôle devient une forme de soin. C’est la biopolitique (si prisée par le réactionnairisme contemporain), poussée à son paroxysme : le système gère la vie, les émotions et les comportements au nom d'une prétendue sécurité. Dès lors, l’asservissement change de nature : il ne brise plus la volonté, il la dissout dans le confort.

Par ce contrôle des affects, la Big Sister parachève l'œuvre du dispositif. Elle ne se présente pas comme un tyran, mais comme une éducatrice universelle, cherchant à neutraliser par la protection plutôt qu'à briser par la douleur. Dans cette « situation » de soin permanent, la liberté finit par être perçue comme une prise de risque irresponsable. L'autorité n'interdit plus de penser par décret : elle « sensibilise », « rééduque » et « rectifie » afin d'éliminer toute formulation de pensées jugées « blessantes », « dérangeants », « offensants ». Ainsi, le pouvoir s’impose désormais par un subterfuge sémantique : il réside dans le détournement du langage de la sollicitude pour justifier l’asservissement de l’esprit.

La mécanique de la servitude gratifiante

Sous ce masque, la Big Sister transmute la surveillance en une véritable « éthique du soin » pour pallier l’absence de légitimité politique. Elle masque ce vide originel derrière un paravent thérapeutique : le contrôle ne prétend plus guider la cité vers un idéal commun, il se borne à administrer le vivant. La gestion de la fragilité humaine devient le nouveau moteur de la domination.

En substituant la protection à la liberté, la Big Sister érige l’autonomie en danger. Elle multiplie les protocoles pour transformer la cité en une « société thérapeutique » où toute déviance est traitée comme une pathologie à soigner plutôt que comme une opinion à débattre.

Par le langage de la bienveillance, le dispositif ne punit plus : il « rééduque » et « réforme les mentalités ». L’autorité arbore un sourire inquiet qui désarme toute velléité de révolte. Comment s'opposer à celui qui prétend n'agir que pour votre équilibre et la santé mentale de tous ?

L'omniprésence technologique permet à la Big Sister de s'immiscer jusque dans l'intimité des corps via les montres et applications connectées. Elle ne traque plus le « crime de pensée », mais le « comportement à risque », la « toxicité » ou la « haine » — autant de concepts nébuleux qui servent à normaliser l'existence par la donnée.

Enfin, en instaurant la peur de la marginalité, la rectitude s'impose comme l'unique mode de survie sociale. Décliner les sollicitudes de la Big Sister, c'est se voir marqué du sceau de l'infamie : celui de l'être « toxique ». La peur de la liberté se transmue alors en une crainte viscérale du bannissement — cette mort sociale qui vous exclut de la communauté, du cercle des affinités ou de l'enceinte du campus.

Il en résulte une véritable abolition du jugement individuel. Dans ce scénario, le sujet finit par aimer la Big Sister non par terreur, mais par gratitude : il la remercie de l’avoir délivré du fardeau de la responsabilité et de l'angoisse d'être libre. Sous ce règne, le citoyen infantilisé consent à une servitude qui n’est plus seulement volontaire, mais profondément gratifiante. C’est l'acte final de l’hétéronomie : le sujet souverain abdique sa propre essence pour se dissoudre dans la sécurité du Système.

Le Tribunal de la Rectitude : La religion du dogme

Le même constat s'impose aujourd’hui concernant le Tribunal de la Rectitude (19). Ce dispositif du « politiquement correct » ne constitue en rien une simple étiquette ; il s'agit d'une véritable religion idéologique qui s'approprie les codes du sacré pour mieux proscrire le profane. Cette architecture mentale parachève l'œuvre de la Big Sister en transformant la pression sociale en une inquisition permanente.

Cela s'observe d'abord par l'excommunication (l'annulation) sociale et sociétaire: quiconque dévie de la rectitude s'expose à une « vaporisation » immédiate. Nous ne débattons plus avec l'opposant ; nous l'effaçons de l'espace public pour en faire un non-être, un spectre sans voix dont le corps social nie l'existence même.

S'y ajoute l'imposition d'une rectitude sémantique rigoureuse : l'usage d'un vocabulaire changeant et instable agit comme un test de piété constant. Maîtriser les termes « corrects » du moment prouve l'appartenance au cercle des « élus », tandis que l'emploi d'un mot désormais proscrit suffit à marquer l'hérétique au fer rouge.

Nous exigeons ensuite que chacun témoigne de sa pureté d'intention par des actes d'autocritique publics, rappelant les heures les plus sombres du maoïsme. L'individu doit afficher les « bonnes » émotions sous peine de suspicion. Le signalement de vertu (virtue signaling) devient alors une prière publique, une génuflexion moralisante prouvant la conformité totale de l'esprit au dogme dominant.

Dès lors, le résultat final réside dans l'effondrement du spectre des nuances : cette idéologie ne supporte aucune ambiguïté. Tout devient binaire : allié total ou ennemi radical. Dans ce monde en noir et blanc, nous ne percevons plus la nuance comme une marque d'intelligence, mais comme une trahison de la cause — un crime de pensée qui mérite l'exclusion. En verrouillant ainsi le langage et l'émotion, le Tribunal de la Rectitude crée un environnement où la liberté de conscience n'est plus réprimée par la loi, mais rendue impossible par le dogme collectif.

Du dispositif policier à la servitude volontaire

À travers la description du dispositif Big Brother que nous fournit George Orwell, il faut comprendre que cette « situation » est plus présente que jamais. Si Orwell nous montrait Big Brother dans son stade d’apprentissage, le système s'est, depuis, raffiné en se défaisant de ses imperfections de jadis. Aujourd’hui, Big Brother et Big Sister pensent et agissent avec une efficacité redoutable ; ils savent mieux que jamais « prendre soin de nous » et nous guider vers notre supposé salut.

Cette emprise se manifeste par notre acceptation volontaire d'une surveillance totale (20). En fait, nous acceptons notre minorité ; nous acceptons — car nous avons le sentiment de ne plus avoir le choix — d'être surveillés en permanence. Nous sommes passés de la caméra de rue à la surveillance algorithmique diffuse. Aujourd'hui, Big Brother a troqué l'attirail policier pour des algorithmes normatifs (ou tutélaires) et une interface user-friendly. Si le dispositif Big Brother s'imposait par la terreur, le nôtre s'installe par notre propre consentement. Il en va de même avec le Big Brother des données : ce n'est plus un visage unique sur une affiche, mais une présence invisible qui nous surveille à travers nos achats et nos déplacements. La différence est radicale : nous payons nous-mêmes pour transporter notre propre « télécran » dans notre poche. L’intimité n'est plus un droit, elle devient une anomalie suspecte.

De même en ce qui concerne l’œil du groupe : la surveillance est devenue horizontale. Grâce aux réseaux sociaux, chaque citoyen devient une antenne de la Police de la Pensée, traquant la moindre déviance idéologique chez ses amis ou collègues. Comme Orwell le pressentait, la menace la plus efficace n’est pas celle qui nous brise les côtes, mais celle qui nous fait douter de notre propre perception. En déléguant notre regard à l'algorithme et notre jugement au groupe, nous finissons par abandonner la possession de notre propre réalité. C'est l'ultime étape de la « situation » Big Brother : un monde où l'évidence s'efface devant le signalement, et où l'on finit par craindre sa propre lucidité comme une trahison envers le consensus protecteur.

Le nouveau totalitarisme moral : la liturgie du consensus

Cette emprise avance sous un nom d'emprunt : celui du « moralement correct ». Loin d'être une simple politesse des mœurs, ce dispositif s'érige en théocratie sans Dieu, où la conformité devient un acte de foi et le doute, un blasphème. Elle ne régit plus seulement les actes, elle sature le sacré pour rejeter dans le néant tout ce qu'elle décrète profane.

L'excommunication a changé de siècle : elle se nomme désormais « culture de l’annulation ». C’est une vaporisation sociale où l’on ne réfute plus l’adversaire, on l’efface. L'opposant devient un spectre dont le corps social nie l’existence même, transformant l'espace public en un miroir sans tain où seule la rectitude a droit de cité. À cette mise à mort civile s’ajoute une douane sémantique : le lexique, mouvant et piégé, sert de test de piété. Manier le néologisme « homologué » devient le sauf-conduit des élus, tandis qu'un mot d'hier suffit à marquer l'hérétique au fer rouge.

Le summum de cette emprise réside dans l'exigence d'une théâtralisation de la pureté. Le signalement de vertu (virtue signaling) n’est rien d’autre que la liturgie de cette ère nouvelle : une génuflexion moralisante répétée jusqu'à l'automatisme. En conclusion, la victoire du Système est totale lorsqu'elle transforme l’angoisse de la liberté en une gratitude pour l’hétéronomie. Big Brother n'est plus ce pouvoir extérieur qui nous écrase, mais cet environnement total qui nous « accompagne » et nous évide. L'homme n'est plus seulement asservi ; il est devenu l'architecte de son propre effacement en tant que sujet souverain.

Orwell : un arsenal pour la lucidité contemporaine

Saluons une ultime fois l’œuvre de George Orwell : elle n'est pas un monument aux morts, mais un arsenal pour les vivants. Elle nous rappelle que le dispositif Big Brother n'a jamais cessé de muter, passant de la contrainte brutale à l'étreinte soyeuse de la Big Sister. Que la menace prenne la forme de la botte ou du « soin » (care), l'objectif demeure identique : l'extinction du sujet souverain et l'abolition de la vérité objective.

Lire Orwell aujourd'hui, c'est refuser cette « mort de la pensée » qui nous guette dès que nous abandonnons notre propre langage pour adopter celui de la rectitude. C'est comprendre que la « situation » Big Brother exige, plus que jamais, de défendre la dimension anarchique de la parole contre l’aseptisation mentale de la novlangue et du conformisme moraliste. Si Big Brother et Big Sister sont nos contemporains, c'est parce qu'ils habitent nos peurs les plus intimes : la peur de l'exclusion, le fardeau de la responsabilité et, par-dessus tout, l'angoisse d’être vaporisé.

L’œuvre d'Orwell nous offre le courage de regarder ces craintes en face. Elle nous rappelle que la liberté commence par un acte de lucidité simple, mais héroïque : maintenir que « deux et deux font quatre », même lorsque le confort du consensus nous ordonne de prétendre le contraire.

Le cri de sécession : choisir la liberté irréductible

À l'heure où les chaînes se font d'or, la lecture d'Orwell reste le meilleur moyen de briser les verrous de notre propre servitude. Le cri « À bas Big Brother », que Winston Smith trace frénétiquement dans son journal au début de 1984, doit redevenir le nôtre. Non pas comme une invective, mais comme un acte de sécession mentale, de pensée critique et rationnelle.

Dire « À bas Big Brother », c’est refuser la fusion psychologique avec le dogme. Dire « À bas Big Sister », c’est rejeter l’infantilisation déguisée en sollicitude pour revendiquer le droit au risque, à l’erreur et à une liberté pleine et entière. C’est affirmer que nous ne sommes pas les cellules interchangeables d’un corps social, mais des individus souverains, seuls propriétaires de notre langage et de nos affects.

En saluant cette anthologie, « Big Brother : Manipulation, propagande et surveillance », nous saluons l'œuvre d'un homme qui nous a légué les outils pour nommer notre propre enfermement.

Crier « À bas Big Brother » aujourd’hui, c’est choisir de rester vivant au sens orwellien du terme : lucide, nuancé et irréductiblement libre.

NOTES

1. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propagande, surveillance, Paris, Éditions Payot et Rivages, coll. Petite Bibliothèque Payot no 1248, 2024. Le nom du rédacteur n’est pas donné, nous prenons pour acquis que c’est la traductrice Françoise Bouillot. Des extraits de Jack London, Herbert G. Wells et Evgueni Zamiatine, ayant influencé Orwell, accompagnent les textes. Notons que la traductrice accompagne ses extraits de textes, de 1984 et La ferme des animaux, avec des titres très pertinents.

2. Bjarne Melkevik, « George Orwell, adversaire résolu de la police de la pensée et d’autres vices contemporains », sur Tolerance.ca, le 12 novembre 2022,

3. Il existe à présent 5 traductions en langue française du livre 1984. Le premier a été, George Orwell, 1984, traduction d’Amélie Audiberti, Paris, Gallimard, 1950 (repris dans la collection Folio, 1972).

4. Cf. la traduction de 1984 par Philippe Jaworski, qui opte pour « le Grand Frère » : George Orwell, 1984, dans, idem, Œuvres, Paris, Gallimard, Collection Bibliothèque de la Pléiade no. 651, 2020.

5. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propagande, surveillance, op. cit., p 17, 18 (Extrait de 1984, troisième partie, chapitre 2).

6. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propagande, surveillance, op. cit., p 13-15 (Extrait de 1984, deuxième partie, chapitre 9).

7. George Orwell, 1984, traduction d’Amélie Audiberti, op. cit, p 349. L’anthologie, idem, Big Brother. Manipulation, propagande, surveillance, ne cite que partiellement la « rééducation » (changer la mentalité), p 31-33.

8. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propagande, surveillance, op. cit., p 74.

9. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propagande, surveillance, op. cit., 72-75 (extrait de 1984, première partie, chapitre 5).

10. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propaganda, surveillance, op. cit., 77-102. (extrait de 1984, annexe sur les principes de la novlangue).

11. Cf. Bjarne Melkevik, « L’opinionisme, c’est un autoritarisme. Quand l'opinion étouffe la raison », chronique sur le site Tolerance.ca

12. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propaganda, surveillance, op. cit., p 88-89. Cf. George Orwell, 1984, op. cit., p 43: « Le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort ».

13. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propaganda, surveillance, op. cit., p 141 : « Nous allons te vider de toi-même » (extrait de 1984, troisième partie, chapitre 2), cf. p 143 s. « Ne pas capituler devant les mots ».

14. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propaganda, surveillance, op. cit., 171s, p 181 s.

15. Cf. Bjarne Melkevik, Le Projet 1619 du New York Times et la falsification de l’histoire, chronique sur le site Tolerence.ca

16. Cf. Neil Postman, Se distraire à en mourir, Paris, Éditions Nova, 2010; idem, Technopoly. Comment la technologie détruit la culture, Paris, L'échappée, 2019.

17. Sur l’idéologie de care (sollicitude), voir Carol Gilligan, Une si grande différence, Paris, Flammarion, 1986. (Une nouvelle traduction a été faite en 2019 : idem, Une voix différente : La morale a-t-elle un sexe ?, Paris, Flammarion, coll. « Champs essais », 2019). Voir, contre, Bjarne Melkevik, Vulnérabilité, raison et droit. Deux essais, Paris, Buenos Books International, 2024.

18. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propaganda, surveillance, op. cit., p 33. L’origine de l’expression vient de Jack London, voir p 35 (avec un extrait de Le Talon de fer (1908).

19. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propaganda, surveillance, op. cit., p 161 s, p 171 s.

20. George Orwell, Big Brother. Manipulation, propaganda, surveillance, op. cit., p 41-44.

21 mai 2026