Christine Fréchette, première ministre du Québec

La nouvelle première ministre du Québec, madame Christine Fréchette, a été assermentée le 15 avril 2026, après avoir remporté la course à la chefferie du parti au pouvoir à Québec, la Coalition Avenir Québec (CAQ). Elle succède au fondateur du parti, François Legault, qui a dirigé le gouvernement québécois, depuis l’élection de sa formation en 2018. Elle est la deuxième femme de l'histoire du Québec à occuper ce poste, après la cheffe du Parti québécois, madame Pauline Marois, qui fut première ministre du Québec de 2012 à 2014.

Madame Fréchette est née en 1970 à Trois-Rivières, elle est députée de la circonscription de Sanguinet à l'Assemblée nationale du Québec depuis l'élection du 3 octobre 2022. Elle a occupé divers postes ministériels au sein du gouvernement Legault. Elle détient des diplômes universitaires en administration des affaires et en relations internationales. En tant que spécialiste des relations internationales et fondatrice du Forum sur l'intégration nord-américaine (FINA), madame Fréchette avait accordé une interview à Tolerance.ca à notre collaborateur Aziz Enhaili : https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=99858&L=fr

16 avril 2026