Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Actualités

Christine Fréchette, première ministre du Québec

par
Ph.D., Université de Montréal, Directeur, Tolerance.ca®
Réagissez

La nouvelle première ministre du Québec, madame Christine Fréchette, a été assermentée le 15 avril 2026, après avoir remporté la course à la chefferie du parti au pouvoir à Québec, la Coalition Avenir Québec (CAQ). Elle succède au fondateur du parti, François Legault, qui a dirigé le gouvernement québécois, depuis l’élection de sa formation en 2018. Elle est la deuxième femme de l'histoire du Québec à occuper ce poste, après la cheffe du Parti québécois, madame Pauline Marois, qui fut première ministre du Québec de 2012 à 2014.

Abonnez-vous à Tolerance.ca

Madame Fréchette est née en 1970 à Trois-Rivières, elle est députée de la circonscription de Sanguinet à l'Assemblée nationale du Québec depuis l'élection du 3 octobre 2022. Elle a occupé divers postes ministériels au sein du gouvernement Legault. Elle détient des diplômes universitaires en administration des affaires et en relations internationales. En tant que spécialiste des relations internationales et fondatrice du Forum sur l'intégration nord-américaine (FINA), madame Fréchette avait accordé une interview à Tolerance.ca à notre collaborateur Aziz Enhaili : https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=99858&L=fr

Abonnez-vous à Tolerance.ca

16 avril 2026


* Image : Facebook


Réagissez à cet article !

L'envoi de votre réaction est soumis aux règlements et conditions de Tolerance.ca®.
Votre nom :
Courriel
Titre :
Message :
Aussi
~ Démission de François Legault, premier ministre du Québec
~ M. Régis Labeaume et le Parti Québécois. La Presse refuse de publier l’intégralité de la réplique à Régis Labeaume des six députés du Parti Québécois. Tolerance.ca publie la réponse des députés du PQ
~ Table ronde « Autopsie d’une couverture médiatique à Gaza » avec Alain Gresh, Théâtre de la Concorde, 27 septembre, Paris
~ Élections Canada 2025. Les Canadiens élisent un gouvernement libéral
~ Massacres commis par le Hamas en Israël. Saluons le courage de l'imam de Drancy, en France, M Hassen Chalghoumi
~ Québec : Mise en berne du drapeau du Québec à la suite des attaques terroristes en Israël
~ Fête nationale du Québec 2023. Que la Fête commence !
~ Québec élections 2022. Sans surprise, la Coalition Avenir Québec est réélue avec une forte majorité
~ Visite historique du Pape à Québec
~ Le Rassemblement pour un Pays Souverain décerne le prix Charles-Hindenlang à l'écrivain Victor Teboul
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter