Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Bloc-Notes de Victor Teboul

Une excellente nouvelle pour la gauche progressiste canadienne : Avi Lewis élu chef du NPD

par
Ph.D., Université de Montréal, Directeur, Tolerance.ca®
Réagissez

Avi Lewis a été élu chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) lors du Congrès tenu à Winnipeg qui s'est terminé aujourd'hui, le 29 mars 2026.

Lewis est le fils de Stephen Lewis et le petit-fils de David Lewis. Il s’agit d’une grande famille juive de gauche,anti-establishment et ... laïque, dont les membres ont toujours combattu le capitalisme des grandes entreprises. Son grand-père David dirigea le NPD de 1971 à 1975 et fit sa campagne aux élections de 1972 en dénonçant les entreprises qu’il qualifiait de « welfare bums » (clochards de l’aide sociale) parce qu’elles profitaient des aides gouvernementales.

Abonnez-vous à Tolerance.ca

Le père d’Avi, Stephen, dirigea le NPD d’Ontario dans les années 1970 et fut ambassadeur du Canada à l’ONU. Il est connu pour son action contre le SIDA en Afrique et pour avoir co-fondé Aids-Free-World. De plus, l’épouse d’Avi Lewis est sans doute plus connue que lui : Naomi Klein est l’essayiste de gauche mondialement connue et la plus vigoureuse critique du capitalisme et d’Israël. Je trouve qu’au Québec, on gagnerait à connaître la gauche progressiste juive du Canada, qui n’est pas du tout la gauche à la Mélenchon, ni la gauche WOKE que nous connaissons malheureusement chez nous.

Abonnez-vous à Tolerance.ca

Rappelons que le NPD a élu en 1951 une femme comme cheffe. C’était la première fois dans l’histoire du Canada qu’une femme dirigeait une formation politique. Son nom : Thérèse Casgrain, connue pour son combat pour les droits des femmes. Le NPD s’appelait à cette époque le CCF. Je rappelle aussi (ce qui ne m’empêche pas, soit dit en passant, d’être indépendantiste) que le NPD a été le seul parti politique en 1970 à voter contre l’adoption de la Loi des mesures de guerre de Pierre Trudeau, durant la crise d’Octobre.

29 mars 2026


Réagissez à cet article !

L'envoi de votre réaction est soumis aux règlements et conditions de Tolerance.ca®.
Votre nom :
Courriel
Titre :
Message :
Analyses et Opinions
Cet article fait partie de

Bloc-Notes de Victor Teboul
par Victor Teboul

Victor Teboul est écrivain et le directeur fondateur de Tolerance.ca ®, le magazine en ligne sur la Tolérance, fondé en 2002 afin de promouvoir un discours critique sur la tolérance et la diversité. 

Contact :  info@tolerance.ca

Pour voir l'émission de... (Lire la suite)

Lisez les autres articles de Victor Teboul
Aussi
~ Journée internationale des droits des femmes. Madame Marie-Claire Kirkland Casgrain, première femme élue à l’Assemblée nationale du Québec, préfacière de Une femme, un vote
~ Décès d'une grande journaliste, Madeleine Poulin
~ M. Régis Labeaume et les Juifs ultra-orthodoxes
~ Un personnage peu connu de la Crise d'Octobre 1970 : Bernard Mergler et la libération de James Richard Cross
~ Au sujet du racisme au Château Frontenac de Québec, en 1945
~ Israël, Gaza et la Cisjordanie : le silence complice de certains chroniqueurs québécois
~ La mort du pape François
~ La Banque Scotia et le Giller Prize au cœur d’une controverse
~ Lorsqu’une chroniqueuse du Journal de Montréal prend comme modèle le dictateur du Salvador
~ Les raisons de la colère : Walmart abandonne les politiques Équité, Diversité, Inclusion
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter