Une excellente nouvelle pour la gauche progressiste canadienne : Avi Lewis élu chef du NPD

Avi Lewis a été élu chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) lors du Congrès tenu à Winnipeg qui s'est terminé aujourd'hui, le 29 mars 2026.

Lewis est le fils de Stephen Lewis et le petit-fils de David Lewis. Il s’agit d’une grande famille juive de gauche,anti-establishment et ... laïque, dont les membres ont toujours combattu le capitalisme des grandes entreprises. Son grand-père David dirigea le NPD de 1971 à 1975 et fit sa campagne aux élections de 1972 en dénonçant les entreprises qu’il qualifiait de « welfare bums » (clochards de l’aide sociale) parce qu’elles profitaient des aides gouvernementales.

Le père d’Avi, Stephen, dirigea le NPD d’Ontario dans les années 1970 et fut ambassadeur du Canada à l’ONU. Il est connu pour son action contre le SIDA en Afrique et pour avoir co-fondé Aids-Free-World. De plus, l’épouse d’Avi Lewis est sans doute plus connue que lui : Naomi Klein est l’essayiste de gauche mondialement connue et la plus vigoureuse critique du capitalisme et d’Israël. Je trouve qu’au Québec, on gagnerait à connaître la gauche progressiste juive du Canada, qui n’est pas du tout la gauche à la Mélenchon, ni la gauche WOKE que nous connaissons malheureusement chez nous.

Rappelons que le NPD a élu en 1951 une femme comme cheffe. C’était la première fois dans l’histoire du Canada qu’une femme dirigeait une formation politique. Son nom : Thérèse Casgrain, connue pour son combat pour les droits des femmes. Le NPD s’appelait à cette époque le CCF. Je rappelle aussi (ce qui ne m’empêche pas, soit dit en passant, d’être indépendantiste) que le NPD a été le seul parti politique en 1970 à voter contre l’adoption de la Loi des mesures de guerre de Pierre Trudeau, durant la crise d’Octobre.

29 mars 2026