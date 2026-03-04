Théodora, d'Irène Papas, présenté et traduit par Jacques Bouchard

Nous sommes heureux d’annoncer la traduction en français par notre ami et collaborateur, Jacques Bouchard, de Théodora, poème dramatique, de la légendaire actrice grecque Irène Papas. L’édition bilingue contient la version originale et sa traduction en français, réalisée par Jacques Bouchard.

Néo-helléniste réputé, originaire de Trois-Rivières et professeur titulaire au département de littératures et de langues du monde, de l'Université de Montréal, Jacques Bouchard se souvient de la conversation qu’il a eue avec madame Papas qui l’incita à se consacrer à la traduction de Théodora: « Jacques Bouchard, c’est toi ? Ici Irène Papas, se rappelle-t-il. Je voudrais faire traduire en français un poème que j’ai écrit en grec, lui annonça-t-elle ».

Comme nous le rappelle l'éditeur de l'ouvrage, la vie tumultueuse de Théodora, artiste de foire, qui devint l’épouse de l'empereur Justinien, a longtemps hanté l’imagination d’Irène Papas. Elle a fini par lui consacrer un poème dramatique : un monologue qui relatait les périodes mouvementées de la vie de Théodora, de sa naissance à sa mort. La traduction française tire sa singularité de la collaboration entre la poétesse et son traducteur.

En cinquante ans de carrière internationale, l'actrice a joué dans plus de soixante-dix films, collaborant notamment avec les réalisateurs Michael Cacoyannis et Costa-Gavras. Outre le grec, elle parlait couramment l'anglais, le français, l'italien et l'espagnol. En 2009, elle a remporté le Lion d'or de la Biennale de Venise pour l'ensemble de son œuvre. Irène Papas est décédée en 2022.

Le poème dramatique Théodora met en scène une figure féminine puissante, tiraillée entre son devoir personnel et les exigences implacables du pouvoir, nous rappelle l'éditeur de Théodora.

Publié aux Éditions Aiora, à Athènes, Théodora est présenté et traduit par Jacques Bouchard. L’ouvrage paraîtra le 20 mars 2026. Le lancement aura lieu à Montréal à l’automne tandis que la Communauté Hellénique de Montréal marque cette année 120 ans de présence en terre québécoise.

Née à Chypre en l’an 500, l’impératrice Théodora sera honorée par le ministère délégué à la Culture de Chypre et l'Institut français de Nicosie, lesquels ont invité Jacques Bouchard à prononcer la conférence sur le Théodora d'Irène Papas le 23 mars, événement qui aura lieu dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie.

4 mars 2026