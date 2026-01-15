Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Actualités

Démission de François Legault, premier ministre du Québec

Réagissez

Le premier ministre du Québec, François Legault, a  annoncé sa démission le 14 janvier 2026 lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale du Québec. Il a déclaré quitter ses fonctions  « pour le bien de son parti et, surtout, pour le bien du Québec », affirmant avoir entendu la volonté de changement exprimée par la population. François Legault reste en poste comme premier ministre par intérim jusqu'à ce que la Coalition Avenir Québec (CAQ) désigne un successeur. Son départ survient après une chute marquée dans les sondages, des controverses liées à Northvolt et SAAQclic, ainsi que la démission récente de son ministre de la Santé, Christian Dubé.

Issu du milieu des affaires, M. Legault s’était joint aux gouvernements du Parti Québécois dans les années 1990 où il occupa plusieurs postes de ministre. Il a démissionné de son poste de député en 2009 et fonda en 2011 la formation Coalition Avenir Québec (CAQ).

M. Légault était premier ministre depuis octobre 2018, ayant remporté deux mandats majoritaires.

Abonnez-vous à Tolerance.ca

15 janvier 2026


* Image Wikipedia


Réagissez à cet article !

L'envoi de votre réaction est soumis aux règlements et conditions de Tolerance.ca®.
Votre nom :
Courriel
Titre :
Message :
Aussi
~ M. Régis Labeaume et le Parti Québécois. La Presse refuse de publier l’intégralité de la réplique à Régis Labeaume des six députés du Parti Québécois. Tolerance.ca publie la réponse des députés du PQ
~ Table ronde « Autopsie d’une couverture médiatique à Gaza » avec Alain Gresh, Théâtre de la Concorde, 27 septembre, Paris
~ Élections Canada 2025. Les Canadiens élisent un gouvernement libéral
~ Massacres commis par le Hamas en Israël. Saluons le courage de l'imam de Drancy, en France, M Hassen Chalghoumi
~ Québec : Mise en berne du drapeau du Québec à la suite des attaques terroristes en Israël
~ Fête nationale du Québec 2023. Que la Fête commence !
~ Québec élections 2022. Sans surprise, la Coalition Avenir Québec est réélue avec une forte majorité
~ Visite historique du Pape à Québec
~ Le Rassemblement pour un Pays Souverain décerne le prix Charles-Hindenlang à l'écrivain Victor Teboul
~ Québec crée le ministère de la Langue française
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter