Démission de François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission le 14 janvier 2026 lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale du Québec. Il a déclaré quitter ses fonctions « pour le bien de son parti et, surtout, pour le bien du Québec », affirmant avoir entendu la volonté de changement exprimée par la population. François Legault reste en poste comme premier ministre par intérim jusqu'à ce que la Coalition Avenir Québec (CAQ) désigne un successeur. Son départ survient après une chute marquée dans les sondages, des controverses liées à Northvolt et SAAQclic, ainsi que la démission récente de son ministre de la Santé, Christian Dubé.

Issu du milieu des affaires, M. Legault s’était joint aux gouvernements du Parti Québécois dans les années 1990 où il occupa plusieurs postes de ministre. Il a démissionné de son poste de député en 2009 et fonda en 2011 la formation Coalition Avenir Québec (CAQ).

M. Légault était premier ministre depuis octobre 2018, ayant remporté deux mandats majoritaires.

15 janvier 2026