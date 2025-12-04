Tolerance.ca
Bloc-Notes de Victor Teboul

Décès d'une grande journaliste, Madeleine Poulin

par
Ph.D., Université de Montréal, Directeur, Tolerance.ca®
Au sujet de la regrettée Madeleine Poulin, récemment disparue, je pense qu’il aurait été intéressant que Radio-Canada rediffuse l’entrevue que madame Poulin avait réalisée avec Albert Memmi à Paris en mai 1980, émission qui fut diffusée à la télévision de Radio-Canada à l’occasion du référendum sur la Souveraineté-association qui s’est tenu le 20 mai 1980. Juif, d’origine tunisienne, Memmi est l’auteur du Portrait du colonisé, l’essai qui eut une grande influence sur les penseurs de la décolonisation, et plus particulièrement sur de nombreux intellectuels québécois, notamment de la revue Parti Pris, que dirigeait Gérald Godin.

J’avais moi-même interviewé Albert Memmi, plusieurs années plus tard dans le cadre d’une série radiophonique sur Israël que je préparais pour Radio-Canada, qui fut diffusée à la fin des années 1980. M. Memmi avait un vif souvenir de sa rencontre avec madame Poulin, séduit sans doute par son intelligence, son élégance et, bien sûr, par sa beauté.

Voir : L'essayiste Albert Memmi, auteur du Portrait du colonisé et fervent ami du Québec, n’est plus

23 novembre 2025


* Image : Substack


Analyses et Opinions
Bloc-Notes de Victor Teboul
par Victor Teboul

Victor Teboul est écrivain et le directeur fondateur de Tolerance.ca ®, le magazine en ligne sur la Tolérance, fondé en 2002 afin de promouvoir un discours critique sur la tolérance et la diversité. 

