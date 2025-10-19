Tolerance.ca
La Bataille de Saint-Léonard. Un film touchant qui fait preuve d'objectivité sur une période tumultueuse de notre histoire

par
Ph.D., Université de Montréal, Directeur, Tolerance.ca®
J’ai appris avec plaisir que La Bataille de Saint-Léonard, le documentaire de Félix Rose a obtenu 4 nominations au Gala Cinéma Québec en octobre 2025 dont les finalistes seront annoncés début décembre. Ayant signé un de mes premiers articles indépendantistes sur le sujet, dans le journal étudiant de l’Université Concordia (autrefois Sir George Williams) alors que la crise battait son plein à Saint-Léonard, j’ai été touché en visionnant ce documentaire par le souci d’objectivité dont fait preuve le réalisateur. On trouvera plus bas en accès libre mon article, paru en français, en septembre 1968 dans The Georgian.

J’ai particulièrement aimé la place accordée à l’immigration italienne dans ce film, notamment le rôle de Mario Barone dans la construction de la ville de Saint-Léonard, en dépit de ses origines modestes et de son opposition farouche à la politique linguistique que préconisait le Mouvement d’intégration scolaire, dirigé par Raymond Lemieux.

Lorsqu’on connaît la période tumultueuse des années 1960 et la révolte violente qui lui est associée, ce film représente, pour moi, une tentative de comprendre ce passé et aussi une manière de surmonter les tensions qui caractérisaient nos rapports de souverainistes avec les immigrants, notamment d’origine italienne. J’ai été touché que la question de la langue n’entache pas le récit de la Bataille de Saint-Léonard et, comme on le constate en visionnant ce documentaire, les Québécois d’origine italienne, qui furent les témoins ou les acteurs de cette crise, s’expriment en français.

Cinéma Québec : https://quebeccinema.ca/

Lien au documentaire : https://labatailledesaintleonard-lefilm.com/

Mon article paru en français dans The Georgian, en septembre 1968

19 octobre 2025


Victor Teboul

Victor Teboul est écrivain et le directeur fondateur de Tolerance.ca ® 

