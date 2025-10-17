Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Bloc-Notes de Victor Teboul

M. Régis Labeaume et les Juifs ultra-orthodoxes

par
Ph.D., Université de Montréal, Directeur, Tolerance.ca®
Lorsque M. Régis Labeaume, ancien maire de Québec, s’excite et se trompe. Dans son article de La Presse du 13 octobre dernier, intitulé « Non, nous ne haïrons pas les immigrants et les musulmans ! », où il s’adresse à la CAQ et au PQ, M. Régis Labeaume associe les Juifs ultra-orthodoxes à l’extrême-droite : « Je ne dénoncerai jamais assez, écrit-il, les cardinaux conservateurs de Rome, les leaders juifs ultra-orthodoxes, les imams radicaux …» (etc). Or il se trompe magistralement car, comme tout le monde le sait, les Juifs ultra-orthodoxes sont antisionistes, s’opposent à la guerre que mène le gouvernement israélien, soutiennent les Palestiniens et, qui plus est, ne reconnaissent pas l’État d’Israël !

La grande majorité des Juifs dans le monde et en Israël qui soutiennent la politique de Netanyahu sont (hélas !) …laïcs et ce, malgré les 750.000 colons de la Cisjordanie et autres juifs religieux de droite, qui ne sont pas ultra-orthodoxes, et qui appuient le présent gouvernement israélien. Je laisse aux responsables des formations auxquelles s’adresse M. Labeaume le soin de répondre aux autres points simplistes que soulève l’ancien maire.

Lien à l'article de M. Labeaume : Non, nous ne haïrons pas les immigrants et les musulmans

15 octobre 2025


* Image : Wikipedia


Analyses et Opinions
Cet article fait partie de

Bloc-Notes de Victor Teboul
par Victor Teboul

Victor Teboul est écrivain et le directeur fondateur de Tolerance.ca ®, le magazine en ligne sur la Tolérance, fondé en 2002 afin de promouvoir un discours critique sur la tolérance et la diversité. 

Contact :  info@tolerance.ca

Pour voir l'émission de... (Lire la suite)

