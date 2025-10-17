M. Régis Labeaume et les Juifs ultra-orthodoxes

Lorsque M. Régis Labeaume, ancien maire de Québec, s’excite et se trompe. Dans son article de La Presse du 13 octobre dernier, intitulé « Non, nous ne haïrons pas les immigrants et les musulmans ! », où il s’adresse à la CAQ et au PQ, M. Régis Labeaume associe les Juifs ultra-orthodoxes à l’extrême-droite : « Je ne dénoncerai jamais assez, écrit-il, les cardinaux conservateurs de Rome, les leaders juifs ultra-orthodoxes, les imams radicaux …» (etc). Or il se trompe magistralement car, comme tout le monde le sait, les Juifs ultra-orthodoxes sont antisionistes, s’opposent à la guerre que mène le gouvernement israélien, soutiennent les Palestiniens et, qui plus est, ne reconnaissent pas l’État d’Israël !

La grande majorité des Juifs dans le monde et en Israël qui soutiennent la politique de Netanyahu sont (hélas !) …laïcs et ce, malgré les 750.000 colons de la Cisjordanie et autres juifs religieux de droite, qui ne sont pas ultra-orthodoxes, et qui appuient le présent gouvernement israélien. Je laisse aux responsables des formations auxquelles s’adresse M. Labeaume le soin de répondre aux autres points simplistes que soulève l’ancien maire.

Lien à l'article de M. Labeaume : Non, nous ne haïrons pas les immigrants et les musulmans

15 octobre 2025