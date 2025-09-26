Table ronde « Autopsie d’une couverture médiatique à Gaza » avec Alain Gresh, Théâtre de la Concorde, 27 septembre, Paris

Colloque « Gaza : autopsie d’une couverture journalistique » organisé au Théâtre de la Concorde le samedi 27 septembre 2025, à 16h.

Depuis près de deux ans de guerre à Gaza, la couverture de ce conflit par les médias français (et internationaux) a suscité de très nombreuses et très vives critiques.

Plus de 240 journalistes ont été tués depuis le début du conflit, certains ont été délibérément visés par l’armée israélienne. La presse internationale est interdite d’accès à Gaza, et ce sont les journalistes palestiniens travaillant sur place qui informent le monde entier, bien que parfois délégitimés par Israël comme étant « des agents du Hamas ».

Les observateurs indépendants des médias ont alerté, à de nombreuses reprises, sur le déséquilibre informationnel.

Pour la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et le Syndicat national des Journalistes (SNJ), il est temps de se livrer à une analyse critique de cette couverture défaillante et de trouver les pistes pour y remédier.

Alain Gresh, directeur d’Orient XXI et d’Afrique XXI,, participera à la première table ronde consacrée à l’analyse critique de la couverture médiatique. Animée par Élodie Safaris, journaliste d’Arrêts sur Image, il sera au côté d’Agnès Levallois, présidente de l’IREMMO, et de Jean-Marie Charon, sociologue, chercheur-associé à l’EHESS.

Théâtre de la Concorde

samedi 27 septembre 2025, à 16h.

Inscription obligatoire sur le site du Théâtre de la Concorde

1-3 avenue Gabriel, 75008 Paris

Rencontre-débat avec Martin Barzilai et Jean Stern, Librairie Publico, 27 septembre, 16h30, Paris

Samedi 27 septembre, Martin Barzilai et Jean Stern présenteront leurs livres respectifs Nous refusons et Mirage gay à Tel-Aviv publiés aux éditions Libertalia, dans la collection Orient XXI.

Ils seront d’abord interviewés sur Radio libertaire (89.4 MHz FM ou en ligne) en direct à 14h.

Ils seront ensuite à la librairie Publico à partir de 16h30 pour une rencontre-débat.

145 rue Amelot

75011 Paris

16h30

Orient XXI au « procès Bolloré, les médias de la haine devant le tribunal », 30 septembre, de 17h à 21h, Espace Reuilly, Paris

Le Fonds pour une presse libre organise, le mardi 30 septembre, « Le procès Bolloré, les médias de la haine devant le tribunal » lors d’une grande réunion publique à l’Espace Reuilly (75012). Il s’agira d’expliquer, de témoigner, de riposter. Soyons nombreux ! L’entrée est gratuite, inscription obligatoire ici.

Mardi 30 septembre

De 17h à 21h

Espace Reuilly, 1 rue Riesener, 75012 Paris

26 septembre 2025