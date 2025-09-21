Tolerance.ca
Le Canada reconnaît l’État de Palestine

Ph.D., Université de Montréal, Directeur, Tolerance.ca®
Enfin ! Le Canada reconnaît l’État de Palestine. Le Canada a officiellement reconnu l’État palestinien, dimanche matin, à l’aube de la 80e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui doit débuter à New York mardi prochain, 23 septembre 2025. Comme on le sait, la Grande-Bretagne et l’Australie ont aussi formellement reconnu l’État de Palestine à la veille de l’annonce en ce sens de la France et d’autres États européens, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies.

En tant que Canadiens et en tant que Québécois, il nous faut féliciter le premier ministre Mark Carney, qui a eu le courage de résister à toutes les pressions provenant du CIJA, le lobby pro-israélien au Canada, et a reconnu l’l’État de Palestine. C’est un événement historique en faveur de la paix israélo-palestinienne, même s’il y a encore d’innombrables obstacles pour vaincre l’extrême-droite israélienne ainsi que les extrémistes palestiniens, dont le Hamas. C’est un message clair qu’envoient ces pays, dont le Canada, pour que les deux peuples vivent en paix et en sécurité dans leurs États respectifs. La reconnaissance de l’État de Palestine est aussi un soutien à tous ceux et à toutes celles qui oeuvrent pour la paix dans le monde et, plus particulièrement pour les Juifs et les Israéliens qui aspirent à la paix.

Je me réjouis de cette reconnaissance d’autant plus qu’elle est annoncée alors que le Nouvel an juif débute demain soir.

21 septembre 2025


