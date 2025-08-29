Gaza. L'Union juive française pour la Paix soutient le peuple gazaoui et connaît des problèmes...en France

Le Crédit Coopératif, en dépit de sa proclamation de valeurs humanistes, a fermé sans explication le compte bancaire qu’y détenait l’Union juive français pour la Paix (UJFP) depuis plus de vingt ans. Seraient-ce ses actions de soutien à la population civile de Gaza, qui se sont intensifiées depuis 21 mois, qui sont en cause ? Et ce malgré la manière dont notre représentant à Gaza rend compte de l’usage des fonds envoyés par l’UJFP ? Depuis 2016, l’UJFP soutient financièrement les actions proposées par notre représentant à Gaza. Et depuis 21 mois, nous publions quotidiennement sur notre site les comptes rendus d’actions et les analyses de notre représentant.

L’UJFP tient à rassurer le mouvement de solidarité. D’abord, elle a un nouveau compte bancaire tout à fait opérationnel qui lui permet de poursuivre son activité militante et d’assurer le fonctionnement normal de l’association.

Ce n’est pas la première fois que l’on crée des difficultés à l’UJFP pour ses positions antiracistes.

Ce n’est pas la première fois que l’on crée des difficultés à l’UJFP pour son aide à Gaza.

Mais nous avons toujours su résoudre les problèmes rencontrés.

La collecte de l’UJFP pour Gaza rencontre un très grand succès. Succès qui vient en très grande partie du courage incroyable de l’équipe de l’UJFP à Gaza qui continue, dans les pires circonstances, à assurer la survie de plusieurs camps de réfugiés. La popularisation quotidienne de son action et ses analyses prouve l’importance de cette collecte.

N’INTERROMPEZ SURTOUT PAS LA COLLECTE. L’UJFP sera en mesure de rétablir très prochainement l’aide financière à notre équipe à Gaza.

La complicité du système bancaire avec les génocidaires sera mise en échec.

On ne lâche rien !

La Coordination nationale de l’UJFP, le 11 août 2025

Mise en ligne sur Tolerance.ca le 29 août 2025